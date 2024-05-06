توافد المواطنين على حدائق وشواطئ الدقهلية للاحتفال بشم النسيم

شم النسيم عيد سنوي للمصريين احتفالًا بفصل الربيع، وهو موروث ثقافي من عصور المصريين القدماء، أبرز طقوسه زيارة الحدائق والمتنزهات .

وتتنوع مظاهر الاحتفال بشم النسيم بالدقهلية ، بحسب يسار الأسر وظروفها الإقتصادية ، إلا أن طقوسه، وما تتسم به من بساطة، تشكل قاسما مشتركا بينها، و يأتي في مقدمتها تلوين البيض بألوان زاهية ، سواء في الصباح الباكر ، استعدادا للاحتفال بالعيد، كما تتصدر المائدة على مدار هذا اليوم، الأسماك المملحة (الرنجة والفسيخ والسردين والملوحة) يرافقها البصل الأخضر والخس والملانة، وتتحول المائدة في هذا اليوم إلى مائدة متجولة، تتنقل ما بين الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ ، والتي يهرع إليها معظم الأسر في الساعات الأولى من الصباح، لاستقبال نسمات الربيع .

وتوافد الآلاف من أهالى الدقهلية على للحدائق والمتنزهات والحقول وشواطئ جمصة، لقضاء شم النسيم ،

ولجأ عدد من الأسر، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع مدينة المنصورة الممتدة من منطقة سندوب مرورًا بديوان عام محافظة الدقهلية ، حتى حديقة شجرة الدر، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة.

وتوافد المئات من الأسر لقضاء شم النسيم على كورنيش نهر النيل، بمدينة المنصورة مع الاستمتاع حمص الشام والترمس والتقاط الصور التذكارية. حيث استقل المواطنين المراكب النيلية، وحرصوا على الاحتفال بشم النسيم، وشملت الاحتفالات العديد من الفقرات المبهجة، ما بين مشاهدة الألعاب والبرامج الموسيقية، فى أجواء تملؤها الفرحة، وسط تجمعات كبيرة من المواطنين.

وانتشر الباعة الجائلون وسط المواطنين في الشوارع لبيع البالونات وألعاب الأطفال والهدايا، كما اصطحب الآباء أبناءهم لقضاء أوقات سعيدة.وشهدت شوارع وميادين ،زحامًا من وقت مبكر. كما قام بعض الفتيات والشباب والآباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية .

وشهدت محلات بيع الأسماك المملحة زحاما حيث يترقب أصحاب محال الأسماك المملحة يوم شم النسيم بفارغ الصبر، حيث يعد موسما سنويا لهم، يزداد فيه الإقبال على الشراء بصورة غير مسبوقة على مدار العام كما تشهد أفران الخبز البلدي زحاما شديدا، نتيجة اعتماد المواطنين على هذه المخبوزات في طعامهم.

وكان االدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أكدأن المحافظة استعدت لعيد الربيع من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور و انتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين .

وقامت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بتأمين احتفالات المصريين بشم النسيم، حيث تم وضع خطة محكمة تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير أمن االدقهلية، وتركزت على تشديد الإجراءات الأمنية على جميع الحدائق والمتنزهات، التي يقبل عليها المواطنون لقضاء إجازتهم، وتمركزت قوات الأمن في جميع الشوارع والميادين المتواجودة في نطاق المحافظة كما انتشرت قوات الانقاذ النهري بشواطيء نهر النيل بارجاء المحافظة .

كما تم إلغاء الإجازات والراحات، لجميع الضباط لمواجهة كافة التحديات الأمنية، واستعرض اللواء محمد عبدالهادى مدير شعبة البحث الجنائى بالدقهلية ، خطة التأمين وقام بجولة تفقدية للاطمئنان على الاستعدادات الأمنية، لتأمين جميع المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية، وتم نشر أفراد الشرطة السريين لمواجهة حالات التحرش التي قد تحدث وتضمنت الخطة نشر خدمات تأمين الكنائس بنفس الكثافة وعدم تقليل اية خدمات امامها لاستقبال احتفالات شم النسيم.