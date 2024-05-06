اقبال المواطنين على الحدائق للاستمتاع بشم النسيم بالاسكندرية

توافد الزوار على حديقة الحيوان بالاسكندرية للاستمتاع مع اقاربهم وذويهم من كافة الأعمار للاحتفال بشم النسيم بداخل الحديقة الأكبر في الإسكندرية والتي تضم أنواع مختلفة من الحيوانات.

وتنوعت مظاهر الاحتفال بداخل حديقة الحيوان بين زيارة الأسر أماكن الحيوانات من جبلاية القرود، وبيت السباع، ومنطقة فرس النهر وبحيرة البجع، بجانب اقفاس النسانيس، والدب، ومكان الطاووس والنعام، وركوب الجمال وغيرها من أماكن الحيوانات.

صرحت الدكتورة امينة فتحى " مدير عام حديقة الحيوان بالاسكندرية " للوفد

إن الحديقة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال زوارها في عيد شم النسيم، وذلك بعد تكثيف أعمال الصيانة الدورية وزيادة عدد المقاعد للزوار، وتعطيل الإجازات والراحات لجميع العاملين وزيادة منافذ البيع لتسهيل الدخول على المواطنين.

واضافت انن الحديقة بصدد عرض فصائل جديدة من الحيوانات التي جرى استقبالها مؤخرا منها مجموعة من السلاحف المصرية والأوز الصيني، إلى جانب حيوان الألبكة ومن الزواحف الأصلة والإجوانا، وأنواع من الطاووس الأبيض، وحيوان أبوشوك والنسناس الكبوش.

اشارت ان حرصت الأسر على إلتقاط الصور التذكارية بالحديقة وتناول وجبات الطعام، فضلًا عن زيارة منطقة الملاهي المخصصة للألعاب، وإطعام الاطفال للحيوانات بجان بتواجد إماكن الرسم على الوجوه وارتداء الزي السكندري والتصوير به، مع زيارة حديقة السفاري والتي تتواجد بها الحيوانات بشكل حر يكمكن للأطفال التعامل معهم مباشرة.

واوضحت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن الحديقة استعدت لاستقبال الزائرين بالعديد من الإجراءات، منها زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لتجنب زحام المواطنين على منافذ التذاكر، فضلا عن الإنتهاء من عملية صيانة كاملة بالحديقة.

وأضافت أنه تم زيادة عدد المقاعد والرفع الزراعية، وأماكن جلوس واستقبال الجماهير، موضحة أنه تم التنسيق مع مديرية الامن حيث تم مد الحديقة بتعزيزات أمنية وشرطة نسائية للحفاظ على الأمن والتصدي لمحاولات التحرش أو المضايقات، فضلا عن التنسيق مع هيئة الإسعاف حيث لمد الحديقة بسيارات لمساعدة الجمهور في أي طارئ يحدث خلال الزيارة

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية والهيئة العامة للخدمات البيطرية مدت الحديقة ببعض الحيوانات والطيور والزواحف الجديدة منها: "الألبكة" وهو نوع جديد لم يكن موجود بحديقة حيوان الإسكندرية من قبل بالإضافة إلى ثعبان الأصلة، والكبوشي، فضلا عن استقبال الحديقة ولدات جديدة منها: "الكبش الأروي، القرد الحبشي، والنسناس العبالنج".

وأكدت مديرة الحديقة، أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، والحديقة تفتح أبوابها للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساءً، مشيرة إلى أن حديقة السفاري بداخل حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الجمهور

واضافت الدكتورة " فتحى " ، أن الولادات الجديدة والدعم اللوجستي الذي تلقته الحديقة من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، برئاسة الدكتور أيمن خميس، بالإضافة إلى ضم حيوانات وطيور وسلاحف نادرة لأول مرة يتم عرضها للجمهور فى حديقة حيوان الإسكندرية، ساهم فى إقبال الزائرين فى أول أيام عيد الفطر.

واشارت أن الحديقة تلقت دعم متمثل فى حيوان الألباكا شبيه اللاما، و3 طواويس بيضاء نادرة، وسلاحف جديدة وببغاوات زنجبارى رمادية اللون وببغاوات مكاو، فضلا عن الولادات الجديدة فى الحديقة من الكباش والماعز الفرنساوى والقرود الحبشية والنسانيس العبلانج السودانى.





كما شهدت منطقة الملاهي بالحديقة إقبالا من الأطفال الذين حرصوا على إكمال فرحتهم واحتفالهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما انتشر العديد من الباعة الجائلين داخل الحديقة، الذين يبيعون الألعاب والهدايا والحلويات، مما أضاف جوًا من البهجة والفرحة على المكان