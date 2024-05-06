أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-5-2024

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 6-5-2024، بالبنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.37 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.90 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.37 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.98 جنيه للشراء.

60.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.76 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.96 جنيه للشراء.

156.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.05 جنيه للشراء.

13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.15 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

استقر الدولار على نطاق واسع الاثنين بعدما أظهر تقرير تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وعزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام، في حين تراجع الين بعد موجة تقلبات ناجمة عما يعتقد أنه تدخل من الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.

وسجل الين الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من طوكيو لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهبط الين على نطاق واسع الاثنين متراجعا 0.63 بالمئة إلى 153.95 للدولار، و0.60 بالمئة إلى 192.62 للجنيه الإسترليني و0.64 بالمئة إلى 165.715 لليورو.

وعززت الدلالات على تباطؤ سوق العمل التفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يتخذ إجراءات لتقليص التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى حالة ركود.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 105.16 نقطة بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 104.52 يوم الجمعة. وارتفع المؤشر نحو أربعة بالمئة هذا العام.

وسجل اليورو 1.0764 دولار في أحدث التعاملات ولم يتحرك الإسترليني كثيرا ليسجل 1.2545 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.600 دولار.