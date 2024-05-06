عادل الجندي: مشروع مسار العائلة المقدسة محور عمراني يقوده قطاع السياحة

أكد المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات وبدأ تخطيطه ووضع استراتيجيه له منذ 2014، موضحًا أن مشروع مسار العائلة المقدسة يمتلك 25 موقعا.



وأضاف “الجندي”، خلال لقائه مع الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، إنه يمثل محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة، موضحا أنّ النشاط الرئيسي لهذا المشروع هو قطاع السياحي، هو مسار حج مسيحي، مؤكدًا أن هذا المسار هو الأطول دوليا داخل دولة واحدة، المشروع بدأ من فكرة التخطيط والمراحل التجربية للمشروع، ثم انتقل إلى الرحلات التعريفية المتمثلة في الوفود التي بدأ أكتوبرعام 2014، التي ضمت سفراء دول المستهدفة مثل دول أمريكا اللاتينية، وشرق أوروبا، وبعض الدول الأفريقية، واليابان وكوريا، الصين وإندونيسيا.

وتابع: “هذه الدول التي يستطيع المشروع جلب الشريحة العظمى من الزائرين بها”.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التهنئة إلى كل طوائف المسيحية الموجودين على أرض مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يجعل أرض مصر في أعياد دائمة وفرح مستمر.

وقال"الأزهري"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة "دي ام سي"، أن سيدنا عيسى نبياً ورسولاً، وأنه كلمة الله وروح الله وعبد الله ورسوله وأخ وشقيق لرسول الله سيدنا محمد، معقبا: “سيدنا عيسى والسيدة مريم كل لمحة في حياتهما آية من آيات الله، ومسار العائلة المقدسة مبارك ”

وأضاف "الأزهري" : "أنا كإنسان وشخص أجد في قلبي عاطفة عظيمة تجاه سيدنا عيسى السيد الماجد الذي كلما مرت سيرته وجدت عاطفه جياشة تجاهه، وأدعوا أن تعيش مصر الفرح والسرور وأن يبقى كل فرد على أرضها عوناً لأخيه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه".

وأشار أسامة الأزهري إلى أن المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد لحماية أرض فلسطين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم حرب شديد التطرف ويعد أشد رؤساء وزراء إسرائيل تطرفا".