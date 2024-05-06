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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-5-2024

الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر سعر الريال السعودى، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.76 جنيه للشراء.

12.79  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.76 جنيه للشراء.

12.79  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.75  جنيه للشراء.

12.80  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.70 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.72 جنيه للشراء.

12.80 جنيه للبيع.

 

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