لقي مواطن مصرعه، بطريق الفيوم –القاهرة ، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث بطريق الفيوم –القاهرة ووجود جثة لمواطن، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة صدمت مواطن أثناء عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي شاب في العقد الثالث من العمر ، مصرعه إثر إصابته بحالة إعياء بسبب لدغ ثعبان، أثناء عمله بدرس محصول القمح دائرة مركز شرطة اطسا بمحافظة الفيوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، اخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد بورود إشارة من مستشفى اطسا المركزي، بوصول سلومه محمد سليمان " 22 عاما - ويقيم دائرة المركز”، مصاب بحالة اعياء إثر لدغ ثعبان.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الشاب محمد سليمان - 52 سنة ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بأرضه الزراعية لدغه ثعبان؛ ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان اسباب الوفاة وصرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.