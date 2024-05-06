بحث الاستعدادات النهائية للبدء في تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بسوهاج

ترأس اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اجتماع اللجنة الفنية العليا للتصالح على مخالفات البناء للتأكيد على الاستعدادات النهائية والجاهزية التامة لبدء تلقي طلبات التصالح، بحضور على العزازي مدير عام الشئون القانونية، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة نورهان فاضل مدير إدارة التخطيط، وأعضاء وحدة الجيومكانية.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، بالاستعداد التام والجاهزية لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمقرر لها غدا الثلاثاء الموافق ٧ مايو الجاري، والتيسير على المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .





وأكد السكرتير العام على أهمية ملف التصالح ، مؤكدا على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ في هذا الشأن، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات على المواطنين؛ للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.





وأشار اللواء علاء عبد الجابر إلى جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في إتاحة برنامج جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية؛ مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ويوفر الوقت والجهد عليهم.