انعقاد المؤتمر الدولي الأول للواعظات أغسطس القادم تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"

في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يكون موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين يومي 25 و 26 أغسطس القادم 2024م، تحت عنوان: "المؤتمر الدولي الأول للواعظات .. دور المرأة في بناء الوعي".

ويتضمن المحاور التالية : المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني والمحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي. والمحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.

والمحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

والمحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.