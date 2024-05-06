بـ «الحمار وشد الحبل» مهرجان للألعاب البيئية والشعبية احتفالًا بشم النسيم

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية؛ مهرجانًا للألعاب البيئية والشعبية بمحافظة الشرقية، والمنفذ بكفر الجراية التابعة لمدينة الزقازيق، للاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

شارك في تنفيذ المهرجان الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية ، الدكتور عمر حجازى معاون وكيل الوزارة للرياضة، والدكتور رضا ربيع وكيل ادارة التنمية الرياضية، والأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، أن مهرجان الألعاب البيئية والشعبية في محافظة الشرقية، هو حدث سنوي يهدف إلى تعزيز الوعي بالبيئة والتراث الشعبي في المحافظة، وتم تنفيذه للاحتفال بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يعد فرصة للمجتمع الشرقاوى للاحتفال بتراثهم الثقافي والبيئي وتشجيع الأجيال الشابة على المشاركة والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية، التي تعزز الوعي الثقافى والبيئي.

وعلى هامش المهرجان، هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية؛ الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لـ«الرياضة»، إلى أن المسابقات التقليدية والألعاب الشعبية التي تعكس تراث المحافظة، يشارك فيها الشباب والبنات من مختلف الأعمار في سباقات الجري التقليدية والألعاب التقليدية مثل «الجرى، لعبة الحجلة، السيجة، كرة القدم، الكرة الطائرة، شد الحبل، سباق الحمير، التحطيب بالعصا على الطبل والمزمار البلدى».

وذكر الدكتور وائل فهمى، مدير إدارة التنمية الرياضية، أن مهرجان الألعاب البيئية والشعبية بمحافظة الشرقية يوفر مساحة للمشاركين للتفاعل الإيجابي، وتبادل الخبرات والمعرفة حول البيئة والثقافة المحلية، ويعمل المهرجان على تعزيز الروح الاجتماعية وتعزيز قيم العمل الجماعي والتعاون.

ويشار إلى أن هذا الاحتفال يعد فرصة رائعة لاحياء التراث الثقافي والبيئي للمحافظة، ويمنح الجميع فرصة للانخراط في الأنشطة الترفيهية التي تعزز قيم العمل الجماعي وتعزز الروح المجتمعية.

وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

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