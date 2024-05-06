حدائق ومتنزهات الشرقية قبلة المحتفلون بشم النسيم

خرج الآلاف من مواطني محافظة الشرقية منذ صباح اليوم الأثنين، إلى الحدائق والمتنزهات العامة التي تمتاز بها المحافظة في مدن الزقازيق والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم.

وشوهد وفود المواطنين في الشوارع العامة تجاه حدائق الكفراوي ونادي الرواد والنادي الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وحديقة الحيوان والمصرية بلازا ونادي الشرقية بمدينة الزقازيق، والمسطحات الخضراء بمدينة الصالحية الجديدة التي تعد من أهم المتنزهات لمراكز شمال الشرقية، وشهدت حمامات السباحة بنوادي الشرقية والاجتماعي والرواد زحاما شديدة منذ الصباح الباكر.

واصطحب الأهالي المُحتفلة معهم في المتنزهات والحدائق العامة والخاصة؛ طعامهم المفضل في شم النسيم من «الرنجا، والفسيخ، والملوحة»، بجانب بعض المقبلات مثل «الخس، والبصل، والليمون» تاركين أولادهم الصغار يلهون بالبيض الملون المسلوق قبل تناوله.

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن مدينة الصالحية استقبلت أعداد كبيرة من الوافدين من مراكز محافظة الشرقية المختلفة للتنزه والاحتفال بأعياد شم النسيم، لاحتوائها على 550 ألف متر مسطحات خضراء مكونة من أشجار وزهور، حيث توافد الأهالي إلى الحديقة، مع إنتشار باعة البالونات والألعاب والارجوزات الذين يرسمون البسمة على وجوه الأطفال، وشوهدت الأسر أصطحاب أبنائهم إلى الحديقة، والالتفاف حول مائدة الطعام التي تضم الفسيح والرنجة والأسماك والمشروبات؛ وهي مشاهد أسرية اعتدنا على رؤيتها في يوم شم النسيم.

وأفاد الدكتور نصر نصار، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بصحة الشرقية، بأنه لم ترد أي بلاغات عن وقوع حالات تسمم أو أي إصابات حتي كتابة الخبر وصدور الجريدة للطباعة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد قرر فتح الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب والملاعب أمام المواطنين بالمجان منذ فجر اليوم، والزام القيادات التنفيذية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتواجد في مواقع عملهم للتصرف، فيما يطرأ من وقائع وأحداث، وتكثيف أعمال النظافة لرفع مخلفات الاحتفال ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، فضلا عن ضرورة التواجد الأمني باماكن الاحتفال ضماناً لاستمتاع المواطنين بالمناسبة.

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