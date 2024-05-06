إقبال على محال بيع الفسيخ في شم النسيم بالأقصر

شهدت محال بيع الفسيخ في الأقصر، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرا؛ كأحد الطقوس المعتادة لأهل الأقصر؛ تزامنًا مع اعياد شم النسيم، وكأحد مظاهر الاحتفال بشم النسيم.

وقالت زينب محمود، ربة منزل: " شراء الفسيخ وتجهيز البصل الأخضر من أساسيات يوم شم النسيم، والذي نحرص فيه كل عام على تجمع أفراد العائلة ضمن العادات التي ورثناها عن آبائنا؛ لنتجمع نأكل سويًا في عيد الربيع؛ كما نقوم بإعداد البيض الملون، بأشكال مختلفة لإدخال البهجة على أطفال العائلة".

وأشارت إلى أن هذا اليوم يحظى في الريف تحديدًا بأجواء خاصة، حيث يحرصون على الجلوس في الأرض الزراعة خاصتهم، وكذلك كل أهل القرية، فكل عائلة لديها أقارب في بلدة أخرى، يتجمعون في يوم الربيع، ويجلسون في الخضرة المجاورة للنيل، وسط الزراعات، مع تجهيز موائد الفسيخ والبيض والبصل، مشيرة إلى أن هذا اليوم يتميز بالبهجة والفرحة بين الصغار والكبار.

فيما أشار الحاج أحمد، أحد أقدم بائعي الفسيخ في الأقصر، إلى أن عيد شم النسيم هو موسم رواج الفسيخ حيث يقبل أهالي الأقصر على الشراء في هذا اليوم، فضلًا عن نشاط حركة البيع قبل أسبوع من حلول شم النسيم.

