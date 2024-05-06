خبير أمن معلومات: الرقمنة للقضاء على الفساد.. ومصر رائدة في مجال الـ"AI"

أكد أحمد طارق خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أن تعهيد الأعمال التجارية هي تكليف شخص لتنفيذ أعمال تجارية نيابة عن شخص أو شركات أخرى، مشددًا على أن مثال على هذه الخدمة التعهيد كـ"الكول سنتر في البنوك وشركات المحمول وخدمة العملاء في المطاعم"، يكون بها عدد من الموظفين يديروا خدمة لشركات أخرى وهو ما يفتح مجال من التوظيف والآلة لا تتغلب على صانعها، وهناك اهتمام كبير بـ الرقمنة.

وأوضح أن الرقمنة في صالح أي مواطن سواء موظف أو مستفيد، لأن المجال التكنولوجي في الرقمنة كبير ويفتح وظائف عديدة وفتح باب التوظيف بشكل أكبر، وتخدم المواطن بشكل أكبر وأسرع، مؤكدًا أن مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والقطاع التكنولوجي في مصر ارتفع بنسبة 75% خلال العام الماضي حتى أصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، نمو صناعة التعهيد في مصر تم توقيع اتفاقية أكثر من 74 شركة محلية وعالمية، ومصر ستكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وتابع “طارق”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،: “الرقمنة للقضاء على الفساد وتسهيل الأمور على المواطن ووجود فرص عمل مواكبه للعالم”، مؤكدًا أنّ المجال التكنولوجي في الرقمنة كبير جدا ويفتح وظائف جديدة ومتنوعة، خاصة بعد استخدام مصر مجال الذكاء الاصطناعي، ما يفتح باب التوظيف بشكل أكبر، موضحا أنّ الخدمات الرقمية تخدم المواطن بشكل أكبر وأسرع، وتفتح مجالات كثيرة جدا في مراكز التدريب والتشغيل من الجانب التوظيفي والخدمة.

وأضاف: “60% من الأطفال يعملوا بوظائف غير معروفة في المستقبل بسبب الذكاء الاصطناعي وهناك وظائف انتهت.. ويناشد المواطنين بالتطوير من نفسهم بالعمل على الذكاء الاصطناعي”.