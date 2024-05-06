خبيرة اقتصادية: مصر تسجل أكبر موازنة عامة للحماية الاجتماعية هذا العام

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تُسجل هذا العام أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتي وصلت لأكثر من 6 تريليون جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات، موضحة أن 1.5 تريليون جنيه مخصصة لقطاع الصحة والتعليم.

موازنة مالية جديدة:

وأضافت “رمسيس”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن 1.5 تريليون مقسمه التعليم قبل الجامعي له 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه وتخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وأوضحت أن الدولة تحاول أن تسبق العديد من الملفات لما لهذه الملفات من أهمية كبيرة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة من استكمال تعليمهم، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

ونوهت بأن الدولة خصصت 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير قادرين، إضافة إلى 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.