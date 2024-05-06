ضبط 3000 عبوة عصير ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطهطا

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج حملة مكبرة عقب ورود معلومات عن وجود كميات من العصائر والمياه الغازية مجهولة المصدر والتي يتم تداولها بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 3000 عبوة من العصائر والمياه الغازية المختلفة في حدود 820 لتر من العصائر والمشروبات الغازية المتنوعة محهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأيضا ما يقرب من ربع طن من المقرمشات مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وسبق ورود تقارير بغشها مما يعني عدم صلاحية للاستخدام وتم الضبط قبل طرحها وتداولها بالأسواق وعرضها للجمهور .





وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وارسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد الضبط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.





ومن جانبه أكد الدكتور احمد محروس وكيل الوزارة على أن حملات فرق مراقبة الاغذية مستمرة على جميع منافذ تداول الأغذية وبيع المنتجات بجميع مراكز المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع جمهور المستهلكين وأن صحة المواطن خط أحمر وحصوله على غذاء آمن وصحي أمر هام جدا ومن أولويات العاملين بمديرية الشئون الصحية .