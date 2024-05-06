فسح على "قد الإيد" لخروجات شم النسيم بالقليوبية | صور

تزامنًا مع احتفال أعياد الربيع وشم النسيم ، يبحث الكثيرون عن أماكن للخروج و التنزهة فى العيد و ترصد « الوفد » فى السطور القليلة القادمة أبرز أماكن الفسح والخروجات داخل اقليم محافظة القليوبية ، والتي تشمل نوادي النيل و الحدائق العامة.

القناطر الخيرية

أهم وأجمل المناطق السياحية فى مصر ، حيث يتواجد بها مساحات كبيرة من الحدائق و المنتزهات و المسطحات الخضراء على ضفاف النيل.

ويرتبط اسم القناطر الخيرية بالمناسبات والأعياد خاصة فى الإحتفال بأعياد الربيع و المناسبات و الاعياد الدينية وهى كما يطلق عليها العامة " فسحة على قد الإيد "

إقرأ أيضًا .. توافد المواطنين على حدائق القليوبية للاحتفال بشم النسيم | صور





وتضم القناطر عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والدواجن والأسماك والنباتات العطرية

ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية ، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط.

مدينة بنها

وتأتى بعد مدينة القناطر الخيرية ، مدينة بنها التى تكتظ بالنوادى المليئة بالكافيهات و الألعاب الترفيهية ويمكن لأى شخص ارتياد النادى مقابل دفع رسوم زهيدة لتذكرة الدخول التى تتراوح ما بين 5 جنيهات لـ 10 جنيهات للفرد من غير الأعضاء خلاف رسوم الألعاب الترفيهية و التى غالبًا ما تكون نفس القيمة السابقة ، وبخلاف النوادى و النقابات توجد أيضًا حدائق ومنتزهات مفتوحة نجملها فى السطور القليلة القادمة .

حديقة صقلية بمدينة بنها

من أجمل الحدائق التي تشتهر بها مدينة بنها، وهي حديقة تضم العديد من الأشجار ويتوافد عليها المواطنين من كل القرى التابعة لمدينة بنها، لقضاء بها المناسبات والأعياد.

كورنيش النيل ببنها

أيضًا كورنيش مدينة بنها و الممشى المتواجد على ضفاف نهر النيل ، حيث يستمتع المواطنون بالمناظر الطبيعية ، ويتواجد عليه مرسى نهرى ، يصطف بداخله المراكب النيلية التى تقوم بجولة داخل نهر النيل مقابل دفع الفرد بضعة جنيهات للجولة التى تستغرق 15 دقيقة.

منطقة خان الخليل بشبين القناطر

منطقة الخان الخليلي بشبين القناطر، وهي تتميز بواقعها على البحر مباشرة، وتحرص كثير من الأسر بالتجمع بها خلال الأعياد.

مارينا كفر شكر

هى أحد ابرز الاماكن التى تستقطب الكثيرون من الزوار من كافة الاطياف المختلفة نظرًا لموقعها المتميز داخل المدينة ووجود ساحات ومواقع للانتظار وكذا تواجد الكافيهات العامة ، ويتواجد ايام الاعياد ايضًا مجموعة من الخيول و الدراجات التى يقوم الصبية الصغار باستئجارها للتنزهة و المرح.