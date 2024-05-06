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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توافد المواطنين على حدائق القليوبية للاحتفال بشم النسيم | صور

حدائق ومنتزهات القناطر
حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية

استقبلت صباح اليوم الاثنين حدائق ومنتزهات محافظة القليوبية ، المئات من المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة ، وكانت أبرز الوجهات للمواطنين الحدائق العامة بمدينة القناطر الخيرية لما تمتاز بها من صبغة خاصة ، أيضًا حدائق مدينة بنها ، عاصمة الإقليم و كانت أبرز المناطق التي جذبت إليها المواطنين حدائق منطقة الفيلات لما تمتاز به من موقع يميزها عن نظيرها من باقى الحدائق العامة بالمدينة لقربها من الممشى السياحي و نهر النيل. 

كما حرص المواطنين على ركوب الخيل و التنزه داخل المدن عبر المراكب النيلية و الإستمتاع بالهواء الطلق. 

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بالميادين و الأماكن العامة و كذا سيارات الإسعاف و الحماية المدنية تحسبًا لوقوع أي طارئ.

 

 

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