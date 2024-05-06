توافد المواطنين على حدائق القليوبية للاحتفال بشم النسيم | صور

استقبلت صباح اليوم الاثنين حدائق ومنتزهات محافظة القليوبية ، المئات من المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة ، وكانت أبرز الوجهات للمواطنين الحدائق العامة بمدينة القناطر الخيرية لما تمتاز بها من صبغة خاصة ، أيضًا حدائق مدينة بنها ، عاصمة الإقليم و كانت أبرز المناطق التي جذبت إليها المواطنين حدائق منطقة الفيلات لما تمتاز به من موقع يميزها عن نظيرها من باقى الحدائق العامة بالمدينة لقربها من الممشى السياحي و نهر النيل.

كما حرص المواطنين على ركوب الخيل و التنزه داخل المدن عبر المراكب النيلية و الإستمتاع بالهواء الطلق.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بالميادين و الأماكن العامة و كذا سيارات الإسعاف و الحماية المدنية تحسبًا لوقوع أي طارئ.