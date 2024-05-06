إزالة 164 إعلان مخالف وتقنين 58 آخرين بمراكز كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 164 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 58 إعلان طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، بمراكز «الحامول، والرياض ومطوبس»، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.



أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالإستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.