إنخفاض أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين بأسواق الفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 6 مايو، إنخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 76 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 340 إلى 380 جنيها للبتلو، واستجاب عدد من الجزارين لمبادرات تخفيض الأسعار حيث تراوح الكيلو من 310 الى 340 جنيها.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 83 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 75 جنيه والساسو 90 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيها، وسجل كيلو الرومي 112 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 110 جنيها والبط المولار بمبلغ 90 جنيها والبط البيور والفرنساوي 80 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 185 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 90 جنيها وبدون العظم بمبلغ 95 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 75 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 67 جنيها والهياكل 47 جنيها والأجنحة 50 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 85 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب95 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم الحمراء، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 160 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.