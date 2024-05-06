مواقع وصوامع كفر الشيخ تستقبل 133 ألف طن قمح حتي اليوم

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن إستلام 133 ألف طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "الجهات المسوقة للقمح".

قال محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة قد أتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما فى ذلك توفير مراكز إستلام القمح فى جميع أنحاء المحافظة، ودفع مستحقات المزارعين فى الوقت المحدد، لافتًا أن المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على إنتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعال، دون أى معوقات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن إستلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.