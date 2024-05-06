كلاسيكو السعودية.. موعد صدام الأهلي والهلال في دوري روشن

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة مشتعلة مساء اليوم الإثنين، بين فريقي الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والهلال عبر فضائية ssc1 hd ، والتي أسندت مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلقين فارس عوض ومحمد حسين أضرضور.

يتواجد الهلال في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطة، ويحتاج للفوز في مباراة اليوم من أجل أن يصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بصورة رسمية بلقب دوري روشن، ولكن كالعادة فمهمته لن تكون سهلة أمام أحد أعرق وأقوى الأندية في السعودية.

لعب الهلال 29 مباراة هذا الموسم في دوري روشن السعودي وحقق الفوز في 27 مباراة وتعادل مرتين ولم يخسر وسجل الفريق 89 هدفا وهو اقوى خط هجوم، واستقبل 18 هدفا وهو أقوى خط دفاع.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن التعاون، صاحب المركز الرابع، ويحتاج لتحقيق الفوز للاقتراب من ضمان المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.