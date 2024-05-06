بدائل حديقة الحيوان للاستمتاع بشم النسيم.. خروجات على قد الايد

يحتفل المصريون اليوم الإثنين بشم النسيم أو أعياد الربيع، حيث يرجع بداية الاحتفال إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام، وبالتحديد إلى أواخر الأسرة الثالثة الفرعونية، إذ سُمي بذلك الاسم نسبة للكلمة الفرعونية "شمو"، التي ترمز إلى بعث الحياة عند المصريين القدماء.

ويعد تناول الفسيخ والرنجة " الأسماك المملحة" رمز الاحتفال بشم النسيم، بل من أبرز العادات والطقوس المصرية منذ عهد الفراعنة والتي توارثتها الأجيال على مر العصور.

كما يعد الخروج إلى المتنزهات والحدائق من أهم العادات لدى الكثير من الاسر بل من مظاهر الاحتفال لذلك يلجأون الى المتنزهات والحدائق للاستمتاع بأجواء الربيع في ذلك اليوم.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة قبلة التنزه لدى الكثير من الاسر، ولكن تم اغلاقها منذ عدة أشهر لمدة عام كامل لحين الانتهاء من التطوير.

وهناك العديد من الاماكن البديلة لحديقة الحيوان للتنزه، ترصدها" بوابة الوفد"، كالاتي:

حديقة الازهر

تعد حديقة الأزهر من أشهر الحدائق وأكبرها التى أنشئت حديثا فى القاهرة، وتقع فى منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، تتميز بالنافورات المائية والمطاعم، موقعها المميز يمكن زائريها من رؤية القاهرة.

ممشى اهل مصر

يعد ممشى اهل مصر من اهم اماكن التنزه لما يمتلكه من خدمات ومرافق متنوعة مع أنظمة إضاءة ليلية خلابة، كما يمتد ليصل ويربط العديد من الأماكن، حيث يعتبر قريبا من أهم المناطق حركة وحيوية في القاهرة الكبرى.

القناطر الخيرية

تعد حدائق القناطر الخيرية على رأس الحدائق التي تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين، للاستمتاع بجمال الطبيعة ، حيث تضم تلك الحدائق الكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطى عمرها 150 عامًا.

الحديقة الدولية

تعد الحديقة الدولية من أكبر حدائق القاهرة وأجملها على الإطلاق وتحظى باهتمام كبير من جهاز الحدائق المتخصصة، وتقع فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر، بها اماكن ترفيهية للاطفال.