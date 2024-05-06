احتفالات شم النسيم .. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية وانتظام العمل

أكدت وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يتابع على مدار الساعة انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات، وذلك تزامناً مع احتفالات الشعب المصري بشم النسيم

واوضحت الوزارة ان وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار الحملات التفتيشية؛ الخاصة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية والتأكد من سلامة التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وذلك حرصاً على سلامة المواطنين خاصة مع كون نهر النيل هوالنزهة المفضلة لعدد كبير من المواطنين خلال الاحتفالات بشم النسيم

احتفالات شم النسيم

كما تابع وزير النقل مع رؤساء الهيئات في الجهات التابعة انتظام العمل بها حيث اطمأن الوزير على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد القيام والوصول وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT وأكد الوزير على استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفقين على الخطوط المختلفة بهما لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، اكدت النقل انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، اطمئنان الوزير لانتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى والى انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة .