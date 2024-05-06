تفاصيل زيارة رئيس لاوس لروسيا غدًا

قالت وزارة خارجية لاوس في بيان لها، إن رئيس لاوس "ثونجلون سيسوليث"، سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة من 7 إلى 11 مايو.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، جاء في البيان أنه استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيرأس الرئيس ثونجلون سيسوليث وفدا رفيع المستوى من لاوس سيزور روسيا في الفترة من 7 إلى 11 مايو، وتهدف الزيارة، التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لمعاهدة تأسيس العلاقات الودية بين لاوس وروسيا، إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون.

وأضافت الوزارة في بيانها أن رئيس لاوس سيكون ضيف الشرف في فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

وكان آخر لقاء بين رئيسي روسيا ولاوس في 17 أكتوبر 2023 في بكين، حيث شاركا في منتدى الحزام والطريق الدولي.

من هو رئيس لاوس .. ثونجلون سيسوليث

وذكرت "تاس"، نبذة عن رئيس لاوس “ ثونجلون سيسوليث” أنه من جامعة هيرزن لينينغراد الحكومية التربوية في عام 1978، وحصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية العلوم الاجتماعية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي في عام 1984. كما شغل سيسوليث منصب رئيس لجنة تخطيط الدولة في لاوس، ووزيرًا للتخطيط، العمل والرعاية الاجتماعية ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، وتم انتخابه رئيسًا في عام 2021.

مناسبة الذكرى الــ79 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية

وكان هناك مصدر بسفارة موسكو أعلن مؤخرًا مشاركة رئيس لاوس احتفال روسيا بعيد النصر 9 مايو.

فيما كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أعلن في وقت سابق، أن عرض النصر بمناسبة الذكرى الــ79 لانتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية سيقام يوم 9 مايو المقبل في الساحة الحمراء بموسكو، قائلًا:"إنه سيشارك في عرض النصر 9000 عسكري و75 قطعة من المعدات الحربية، فضلا عن الطائرات والمروحيات الحربية، ولم يذكر الوزير عددها".. بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف أن مسيرة المشاة ستتضمن الأفواج والكتائب والسرايا التي ستمثل صنوف وأسلحة القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى سرايا طلاب مدارس "سوفوروف" و"ناخيموف" والكلية الموسيقية والشباب من منظمة دعم الجيش الروسي والنساء العسكريات والقوزاق والأوركسترا العسكرية، وستقام عروض عسكرية بهذه المناسبة في 28 مدينة في البلاد، وسيبلغ العدد الإجمالي للمشاركين أكثر من 50 ألف شخص.