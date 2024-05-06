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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن بالاسواق بالتزامن مع شم النسيم

دواجن
دواجن

شهدت بورصة الدواجن اليوم الاثنين بالتزامن مع شم النسيم انخفاضًا في أسعار الفراخ الساسو، كما تراجعت أسعارالفراخ البيضاء في بورصة الدواجن وفي مختلف الأسواق والمحلات، إذ تراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 76 و78 جنيهًا من أرض المزرعة، وقد تختلف الأسعار من مكان لآخر.

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وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، تراجع سعر كيلوالفراخ الساسو اليوم في الأسواق، ليتراوح بين 95 و96 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 و110 جنيهات للكيلو، بينما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، بحسب آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

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