سعر صرف العملات العربية بالجنيه في البنك المركزي المصري

استقرت أسعار العملات العربية اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، والذي يحتفل فيه المصريون بأجواء شم النسيم، بالتزامن مع إجازة البنوك والمصارف لليوم الثاني على التوالي بمناسبة عيد العمال وشم النسيم.

ونرصد في السطور التالية أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم 6-5-2024

وجاءت أسعار العملات العربية وفق أخر تحديث تم على موقع البنك المركزي كالتالي..

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.76 جنيه للشراء، و12.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.41 جنيه للشراء، 156.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 13.03 جنيه للشراء، 13.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 126.97 جنيه للشراء، 127.37 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 124.37 جنيه للشراء، 124.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.12 جنيه للشراء، 13.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.44 جنيه للشراء، 67.83 جنيه للبيع.

يذذكر أن أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في مصر تتأثر بشكل كبير باستمرار الصراعات بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في 6 مارس المنصرم، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.