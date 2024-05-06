السامر يحتضن "مهاجر" و"في هذه الليلة" ضمن الموسم المسرحي لقصور الثقافة

شهدت خشبة مسرح السامر بالعجوزة خلال اليومين الماضيين عرضين مسرحيين، استمرارا لعروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

مهاجر

العرض الأول "مهاجر" لفرقة مكتبة امبابة التابعة لفرع ثقافة الجيزة، من إخراج نور عفيفي، والعرض مأخوذ عن مسرحية "مهاجر بريسبان" للمؤلف المسرحي چورچ شحادة، بمشاركة أبطال العرض إمام الطائي، عمرو أمين، وفاطمة منصور، دراما حركية لـ زياد منصور ، ومروان جلال.

تدور الأحداث برؤية جديدة للرواية الأصلية والمعروفة حول وفاة مهاجر في قرية بلفنتو، كان بحوزته خطابا وحقيبة تحتوي على أموال كثيرة، ويتبين لعمدة القرية أن هذا المهاجر ترك تلك الثروة لابنه غير الشرعي من إحدى نساء القرية، وهنا تنكشف معادن الرجولة أمام شهوة المال وتختلف مواقف الأزواج تجاه زوجاتهم ويتصاعد الصراع لمعرفة شخصية المرأة التي كانت على علاقة بهذا المهاجر الغريب، وتنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.

"في هذه الليلة"

وشهد المسرح ليلة السبت عرض "في هذه الليلة" لفرقة قصر ثقافة البدرشين، تأليف مؤمن عبده وإخراج وليد شحاتة، والأشعار أيمن حافظ، ويتناول العرض صورة من صور الصدام الفكري المباشر بين مجموعة من الشباب وأحد الرجال الذي يدعي التمسك بالماضي والتشبث بكل ما هو أصيل وجميل، ولكنه في واقع الأمر يمثل صورة فعلية للغرور والغطرسة ويختبئ وراء هيئة الرجل الناصح الأمين، وفي سياق الأحداث يظهر هذا الصدام الخفايا النفسية أكثر ما يظهر الفروق الفردية للتفكير الاجتماعي المنطقي.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، ومهندس الديكور أحمد نور الدين، والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذت العروض بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة.

وكان مسرح السامر قد استقبل عروض فرع ثقافة الجيزة اعتبارا من الأول من مايو حيث قدم عرض "السبعة أخوات" للمخرج أحمد الأباصيري، و"نجونا بأعجوبة" للمخرج عمر لطفي، وتختتم عروض الفرع بالمسرح في الثامنة مساء الليلة بعرض "عيون بهية" إخراج محمد صابر.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.