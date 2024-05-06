مؤقتًا.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام والعميد بخط القباري مرسى مطروح

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام / العُميد) بصفة مؤقتة، ويستمر ذلك إلى يوم الثلاثاء الموافق ( 14/5/2024 ) وذلك نظرا لتنفيذ الاعمال الصناعية لمشروع الخط الاول من شبكة القطار السريع ( العين السخنة العلمين مطروح ).



و سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من محرم بك الى مرسي مطروح بمحطة الحمام واختصار القطارات المتجة من مرسى مطروح الى محرم بك بمحطة العُميد وإختصار قطارى ( 648 و655 ) ركاب محرم بك / الضبعة بمحطة الحمام وتعديل ميعاد قطار 656 ركاب ¬(محرم بك / الضبعه ) كالجداول المرفقة وتعديل ميعاد قطار 657 ركاب (مرسي مطروح / محرم بك ) كالجداول المرفقة.



يأتى ذلك في إطار جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة وضمن خطة وزارة النقل للإرتقاء بكافة مرافق النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية وبناءاً علي تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل.

