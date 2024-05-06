خبيرة مصرفية تكشف الفارق بين البنك الرقمي والبنوك التقليدية

أوضحت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، الفارق بين البنك الرقمي والبنوك التقليدية، مشيرة إلى أن البنك الرقمي هو تجربة مصرفية بالكامل عبر الإنترنت.

وقالت "الشافعي" في مداخلة عبر "زووم" لقناة "إكسترا نيوز": "بمعنى إن العميل لن يضطر للذهاب إلى فروع البنوك، مش هروح لموظف أقوله تحقق من هويتي أو أروح البنك للتوقيع على شيكات، كل هذا غير موجود في البنك الرقمي".

وأضافت أن البنك الرقمي يقدم كل الخدمات التي يقدمها البنك التقليدي، لكن الاختلاف يكون من أجل إرضاء العميل بشكل أكبر واستقطاب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن البنك الرقمي يستهدف استقطاب العملاء في الأماكن البعيدة والنائية والوصول إليهم عبر القنوات الإلكترونية، متابعة: "البنوك الرقمية توجه عالمي وهناك أكثر من بنك رقمي موجود على مستوى العالم".

وأكدت أن هذا يعني أننا من الممكن بعد فترة أن نتعامل مع هذه النوعيات من البنوك، مشيرة إلى أن شريحة كبيرة في المجتمع ستتحول تلقائيًا إلى البنوك الرقمية، مضيفة: "الخدمات هي هي بل بالعكس الوضع يصبح أكثر راحة وملائمة للعملاء".