رئيس سموحة: طرد حسام حسن أمام الزمالك ظالم.. ولنا ركلة جزاء

قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة إن فريقه لديه ركلة جزاء واضحة لم تحتسب أمام الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الأحد وانتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف نظيف.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونجح فريق سموحة فى التقدم بهدف.

وأكد رئيس سموحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن الطرد الذى تعرض له حسام حسن أمام الزمالك ظالم موضحاً أن الفريق سيعمل توفير بديل اللاعب فى المباراة المقبلة.

تابع رئيس سموحة:" أنا في قمة الانبساط والسعادة بالفوز على الزمالك لأن الفارس الأبيض فريق كبير ووصل إلى نهائى الكونفدرالية الأفريقية ويملك لاعبين مميزين وجهاز فنى محترم".

أضاف عامر :" سجلنا الهدف مبكرا أمام الزمالك ومعظم لاعبى سموحة قدموا ما عليهم وكاننوا على قدر المسئولية وأحمد سامى المدير الفنى لسموحة يجتهد مع الفريق السكندرى على قدر الإمكان".

وواصل:" سموحة فريق كبير وبقاله 14 عاما فى الدورى الممتاز،وأفرزنا نجوما كبارا وكنت حزين خلال الفترة الماضية من النتائج لكن ألان أنا فى قمة السعادة".

وأكمل:"محمود البنا من أحسن الحكام المصريين ولكن الضغوط أدت لبعض الأخطاء ولنا ضربة جزاء واضحة،وطرد حسام حسن غير عادل وكادت الأخطاء أن تؤثر على نتيجة اللقاء".

تابع:" طموحى التواجد فى المربع الذهبي للدورى هذا الموسم،ونتائجنا أمام الفريق الكبيرة جيدة،وأتمنى استمرار تحقيق نتائج جيدة فى الفترة المقبلة".

ترتيب سموحة في الدوري بعد الفوز على الزمالك

ورتفع رصيد سموحة للنقطة 31 فى المركز السادس، بعدما لعب 20 مباراة حقق 8 انتصارات و7 تعادلات وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 فى المركز الثانى عشر، بعدما لعب 15 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 15.