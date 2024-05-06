ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي 2024.. في حالة واحدة

حالة واحدة تضمن تتويج فريق ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2024، ولكن هذه الحالة رغم انها أشبه بالمستحيل، إلا انها فرصة مازالت قائمة.

وفي مفاجأة كبيرة، انعش ليفربول فرصته في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على حساب الثنائي المتصدر، أرسنال ومانشستر سيتي.

وعاد ليفربول للانتصارات بفوز كاسح على ضيفه توتنهام بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أنفيلد رود، لحساب مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل ليفربول المباراة بعد فقد نظريا وشبه عملياً فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولكنه أضاف انتصاراً جديداً لرصيده، محققاً النقطة 78 في الترتيب الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، و4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

كيف يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 2024؟

سيلعب ليفربول في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا في ملعب الفيلا، قبل أن ينهي البريميرليج في الجولة 38 أمام ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد رود.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الانتصار ضد أستون فيلا وولفرهامبتون في أخر جولتين من الدوري الإنجليزي، ليرتفع رصيده حينها إلى 84 نقطة.

وسيكون ليفربول في حاجة ضرورية لخسارة أرسنال المتصدر الحالي في مباراتي مانشستر يونايتد بالجولة المقبلة، وأخيرا ضد إيفرتون في الأسبوع الأخير ليتوقف رصيده عند 83 نقطة.

وفيما يتعلق الأمر، بفريق مانشستر سيتي سيكون ليفربول أيضا في حاجة لسقوط فريق بيب جوارديولا أمام فولهام ومن ثم ضد توتنهام في لقاء مؤجل، أو تعادله مع وست هام في أخر جولات البريميرليج، ليتوقف رصيد السيتزين حينها عند 83 نقطة.