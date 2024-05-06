الهاني سليمان: تفاجئت بانذاري أمام الزمالك والبنا لم يحذرني من إهدار الوقت

أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة أن فريقه حقق فوزا مهما على حساب فريق بحجم نادي الزمالك في بطولة الدوري، وحقق ثلاث نقاط لها أهمية كبيرة في ظل كون المنافس يسير بشكل مميز بالفترة الأخيرة.

وأكد عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : خضنا المباراة بتحضير مناسب، الكابتن محمود البنا لم يحذرني على الإطلاق قبل أن يمنحني البطاقة الصفراء .. وقد أخبرني أنني تجاوزت ال١٠ ثواني في الاحتفاظ بالكرة واستفسرت منه لماذا لم يحتسبها في الثانية السابعة.

وأضاف : فوجئت بحصولي على الإنذار وفي الفترة الأخيرة لا اتعمد إهدار الوقت ولكن في هذه اللقطة ربما أكون قد سهوت قليلاً.

وأشار إلى أن البنا قدم مباراة كبيرة ونجح في قيادة اللقاء بشكل مناسب.