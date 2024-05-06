نيرة الأحمر تكشف أسباب فوز سيدات الزمالك بلقب إفريقيا للطائرة

كشفت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب تتويج فريق سيدات النادي ببطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

توج فريق الزمالك المصري للسيدات ببطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة، للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-2 في أشواط المباراة.

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لاعبات الزمالك عادوا من بعيد والشوط الرابع هو المباراة.. وسر الانتصار".

وتابعت: "لا ألوم أي أحد ينتقدنا طالما الانتقاد بعيد عن الهدم.. جئنا على موسم جاري وحاولنا بكل الطرق ونصيب ونخطئ".

وواصلت: "بطولة اليوم من الممكن أن تكون بداية لنجاحات، وتشجيع جمهور الزمالك السبب في العودة في الشوط الرابع وجمهور الزمالك هيخاف على الكأس أكتر مننا".

وزادت: "مجلس الإدارة فوضني للدخول إلى أرض الملعب في التتويج رغم وجود كابتن أحمد سليمان الذي خير من يمثلنا.. ولكنها لافتة رائعة تعبر عن الروح بيننا".

واختتمت نيرة الأحمر حديثها: "كابتن هشام نصر بيتعب جدا وبيتحمل جدا من أجل الزمالك".

وبهذا يتأهل الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للكرة الطائرة للمرة الأولى في تاريخ الأندية الإفريقية.

وجاءت نتيجة أشوط المباراة كالآتي: -

الشوط الأول.. الأهلي 29-27 الزمالك

الشوط الثاني.. الأهلي 18-25 الزمالك

الشوط الثالث.. الأهلي 25-13 الزمالك

الشوط الرابع.. الأهلي 21-25 الزمالك

الشوط الخامس.. الأهلي 15-13 الزمالك