تحرير 61 محضر تموين لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال اعياد شم النسيم ، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية تقدر بـ طن دقيق بلدي مدعم، بمركز ومدينة أبوصوير.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر بيع بأزيد من السعر المعلن، ٦ محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج، ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر تصرف وتجميع، ١٠ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف، ١١ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لبيع خبز أزيد من الوزن المحدد.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.