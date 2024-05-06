الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس رحيل رضا هيكل عن الزمالك

رضا هيكل
رضا هيكل

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو سبب رحيل رضا هيكل أسطورة الكرة الطائرة بنادي الزمالك عن الفريق في الفترة الماضية.

إقرأ أيضًا..

txt

عفت نصار: جوميز مدرب أقل بكثير من الزمالك

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه"الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور":  رضا هيكل أسطورة في كرة الطائرة، مثل أحمد الأحمر وشيكابالا وتواصلت مع وأخبرني إنه "زهق خلاص".

وتابع ميدو: " سبب رحيل رضا هيكل عن الزمالك هوعدم استجابة المجلس لملاحظاته في بداية الموسم، كما أنه شعر بالملل".

وأعلن رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى لظروف أسرية خاصة به حسبما أكد اللاعب.

وكتب رضا عبر صفحته على فيس بوك:"بناءاً على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظراً لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك ".

وواصل:"أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وارث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص".

تابع :"أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية واطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق ".

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر يعلن فسخ عقد فورموسينيو بالتراضي

تشيلسي يستهدف بنزيما في الميركاتو

أسطورة منتخب مصر يفتح النار على محمد صلاح بعد أزمة المنتخب

صلاح محسن يقترب من الانتقال لسيراميكا كليوباترا

المقاولون العرب يودع بوبكر في احتفالية خاصة

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

الزمالك يتواصل مع وكيل بو طيب لإنهاء أزمة الغرامه وديا

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين
الجريدة الورقية