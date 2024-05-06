تناول الموز يسبب ارتفاع في مستويات السكر بالجسم

ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول الموز بحذر شديد، لأنه على الرغم من كونه طعامًا صحيًا، إلا أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

تحدثت الدكتورة ناتالي كوموفا لصحيفة Express عن الموز في إحدى المقابلات، مشيرة إلى أن هذه الثمار صحية من عدة جوانب على وجه الخصوص، فهي مصدر ممتاز للبوتاسيوم، وهو معدن ضروري لوظيفة عضلة القلب الصحية بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالألياف التي تعمل على تحسين حالة البكتيريا المعوية، وفيتامين ب6.

ولكن في الوقت نفسه، يحتوي الموز الحلو الناضج على جرعات عالية من السكريات الطبيعية ويمكن أن يسبب تقلبات غير مرغوب فيها في مستويات السكر في الدم.

وقالت الطبيبة كوموفا: "إن الكميات الكبيرة من السكر في بعض أصناف الموز يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى قفزات حادة، خاصة لدى أولئك الذين لديهم حساسية للكربوهيدرات".

وأكدت الأخصائية: يجب على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 ألا يأكلوا الموز الناضج (خاصة المفرط النضج) على معدة فارغة، أو في كثير من الأحيان.

ويمكن أن تحتوي موزة واحدة ناضجة على ما يصل إلى 12 جرامًا من السكريات البسيطة، ويجب أن يفضل مرضى السكر الفواكه الخضراء غير الناضجة - فتأثيرها على مستويات السكر ليس مهمًا جدًا.

كيف يؤثر ارتفاع سكر الدم على الجسم

يؤثر ارتفاع سكر الدم، المعروف أيضًا باسم فرط سكر الدم، في المصابين بداء السكري وثمة عوامل عديدة يمكن أن يكون لها دور في الإصابة بفرط سكر الدم لدى المصابين بالسكري، ومنها الطعام والأنشطة البدنية والمرض والأدوية غير المرتبطة بالسكري.

ويمكن أن يؤدي تخطي الجرعات أو عدم تناول ما يكفي من الأنسولين أو الأدوية الأخرى لخفض نسبة السكر في الدم أيضًا إلى فرط سكر الدم.

من الضروري علاج فرط سكر الدم. وإذا لم يُعالَج فرط سكر الدم، فقد يصبح شديدًا، ويسبب عندئذٍ مشكلات صحية خطيرة تتطلب رعاية طارئة، بما في ذلك غيبوبة السكري، وقد يؤدي استمرار فرط سكر الدم إلى مشكلات صحية تؤثر في العينين والكلى والأعصاب والقلب، حتى وإن لم يكن شديدًا.