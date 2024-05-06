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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يوجه رسالة لـ جوميز بعد الخسارة أمام سموحة في الدوري

جوميز
جوميز

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو التدوير رسالة إلى جوزيه جوميز مدرب الزمالك بعد الخسارة أمام سموحة في الدوري.

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ميدو: جوميز كان عليه أن يتقمص شخصية جروس والاعتماد على 13 لاعب فقط

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه"الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "على جوميز أن يرتدي قناع جروس، والزمالك في حاجة لتفكير "جروس"، والاستعانه بـ 14 لاعبًا من أجل الفوز وتحقيق اللقب والتأهل لدوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "جروس لا يمتلك أي رفاهية تجعله يقوم بالتدوير بين اللاعبين بهذا الشكل، وهناك فروق فاضحة بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء في نادي الزمالك".

ووجه ميدو رسالة لـ "جوميز" قائلًا: " كن واقعيًا وقم بالعمل والتدوير بين 14  لاعبًا فقط خلال المباريات القادمة".

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