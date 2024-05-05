حمادة هلال: مسلسل “المداح" من أهم أعمالي الفنية (فيديو)

قال الفنان حمادة هلال، إن مسلسل “المداح" الذي عرض منه الجزء الرابع خلال شهر رمضان 2024، من أهم الاعمال الفنية في مشواره الفني.

تنفيذ أجزاء أخرى من مسلسل المداح

وأضاف حمادة هلال، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “‘م بي سي مصر”، مساء اليوم الأحد، لم يكن في الحسبان عمل أجزاء جديدة للمسلسل بعد الجزء الأول، متابعا أن الأحداث التي شهدتها أحداث المسلسل، كانت سببا قويا في تنفيذ أجزاء أخرى من مسلسل المداح.

وأكد الفنان حمادة هلال، “أنا مش بخاف، وكنت بصور المسلسل دون أي أزمة، وكنا بنصور في أماكن مختلفة، والأمر كان عادي بالنسبالي”.

انطلق العرض الثانى من مسلسلات رمضان 2024 التى حظيت على نسبة مشاهدة عالية خلال شهر رمضان 2024 على أن تضم عددا من المسلسلات بالتبادل فيما بينهما نظرًا لتساؤلات الجمهور حول إعادة بعض المسلسلات التى جذبت الجمهور وحققت نجاحات كبيرة طوال موسم رمضان 2024.



وكان النصيب الأكبر من تساؤلات الجمهور حول إعادة مسلسلات: «المعلم، محارب، بيت الرفاعى، عتبات البهجة، المداح 4» لما لها من تأثير قوى ومتابعة يومية من المشاهدين، فضلًا عن تسلسل الأحداث وتعمق الأعمال بأشكال الإثارة والتشويق للحلقات المترابطة وتصاعد للأحداث حتى ذروتها، الأمر الذى رفع هذه المسلسلات للأكثر مشاهدة ومتابعة.

وعرضت مجموعة قنوات ON مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه بموسم دراما رمضان 2024. أعلنت عن مواعيد عرض مسلسل المعلم المقرر إذاعته يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتم إعادة الحلقة على نفس القناة مرتين، الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالى.

بينما يتم عرض حلقات مسلسل «عتبات البهجة» على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء، على أن يتم إعادة الحلقة بواقع مرتين، الإعادة الأولى الساعة العاشرة مساء، والإعادة الثانية فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم التالى.

مسلسل «عتبات البهجة» مكون من 15 حلقة، وبطولة يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من الفنانين منهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، علاء زينهم، والمسلسل من تأليف من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج مرقس عادل.

ويعرض مسلسل «بيت الرفاعى» لأمير كرارة على قنوات dmc، فى تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تتم إعادته فى تمام الساعة الثالثة صباحا، ويتم إعادة الحلقة مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهر اليوم التالى.

«بيت الرفاعى» بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، شادى جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكرى، والمسلسل من تأليف بيتر ميمى وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، ومن إنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسى، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتعرض قناة الحياة، مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، للمرة الثانية بعد نجاحه فى المنافسة بموسم رمضان 2024، وقد تقرر العرض فى تمام 9 من مساء اليوم السبت، على أن يتم إذاعته يوميًا من السبت للأربعاء فى تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويتم إعادته مرة أخرى فى تمام الساعة 12 من ظهر اليوم التالى.

وتدور أحداث مسلسل «محارب»، فى إطار اجتماعى تشويقى، فى إطار 30 حلقة، حول شاب قادم من الصعيد ليعيش مع أسرته فى القاهرة بعيدا عن المشاكل فى البلدة، ولكن تتغير حياته بعد وفاة والده ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا يغير مسار حياته.