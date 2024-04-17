كمال أبو رية: ندمت على انفصالي عن ماجدة زكي وميلزمنيش المداح ولا غيره

تحدث الفنان كمال أبو رية عن قرار انفصاله من الفنانة ماجدة زكي بعد قصة حب توجت بزواج استمر 20 عامًا، كما لفت إلى أن حدث خلاف بينه وبين الفنان حمادة هلال بسبب مسلسل "المداح".

الفنان كمال أبو رية والفنانة ماجدة زكي

كمال أبو رية يندم على انفصاله عن ماجدة زكي

عبّر الفنان كمال أبو رية عن ندمه لاتخاذ قرار انفصاله بحب عمره الفنانة ماجدة زكي، خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة "إل تي سي"، وأضاف: "تزوجت الفنانة ماجدة زكي بعد قصة حب حيث إنها كانت زميلتي في معهد الفنون المسرحية، وانفصلنا بعد قصة زواج استمرت ٢٠ عامًا".

كمال أبو رية يقع في خلاف مع القائمين على "المداح"

وعلى الجانب الآخر، كشف الفنان كمال أبو رية أسباب غضبه من الفنان حمادة هلال بعد غيابه عن الجزءين الثالث والرابع من مسلسل "المداح"، إثر خلاف حدث بينه وبين القائمين على المسلسل أثناء تصوير مشاهده في الجزء الثاني من العمل.

وردًا على سؤال اختفائه من الجزءين الثالث والرابع قال: "يمكن أخذوا موقف وقالوا الراجل ده هيعمل لنا مشاكل، لكن دوري كان مكمل في المسلسل".

وأوضح كمال أبو رية أن إدارة إنتاج مسلسل "المداح" تواصلت معه بعد الخلاف، ووافقت على طلباته في ما يتعلق بالدعاية ورفع أجره.

وأضاف أنه في العادة لا يناقش مسألة ترتيب اسمه في التترات، لكن ينتظر من المنتج التقدير، ودائماً يقول إن بطل العمل حتى وإن كان من الهواة يجب أن يوضع اسمه في مكانة محترمة.

كمال أبو رية وحمادة هلال من كواليس "المداح"

كمال أبو رية: لا يلزمني مداح ولا غيره

وعن علاقة بحمادة هلال بعد حل الخلاف، قال "أبو رية": " ليس من المفترض أن أتصل به، لكنه كان عليه أن يتواصل معي ليعرف سبب غضبي منه، فإذا كان نجمًا وله كلمة كان من واجبه أن يقول لهم إزاي كمال أبو رية مايبقاش موجود لكنه يريد أن يعمل وخلاص".

وأضاف كمال أبو رية: "أنا مش هعاتب عليهم ولا يلزمني مداح ولا غير مداح، ولا عمري انتظرت العمل من أحد، لكن يلزمني عمل قائم على معايير أخلاقية وفنية جيدة، وعمري ما طرقت باب منتج لأن مقتنع بموهبتي".