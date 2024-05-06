إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف

شهدت مدينة الصف بالجيزة حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال، أسفر عن إصابة 13 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وجاري اتخاض الاجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا وقوع حادث مروري بمنطقة الصف. وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال، اختلت عجلة القيادة من يد السائق ما أسفر عن انقلابها، وإصابة 13 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

انقلاب سيارة في أطفيح

وفي وقت سابق شهدت منطقة أطفيح، إصابة 3 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب.

وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنه إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ارشادات اتبعها قبل القيادة

تأكد من حصولك على رخصة قيادة سارية المفعول.

تأكد من أن سيارتك في حالة جيدة للقيادة من خلال فحص الإطارات، والضغط، والمكابح، والمصابيح، وسوائل المحرك.

ارتداء حزام الأمان أنت وجميع الركاب.

اضبط مقعدك ومرآة الرؤية الخلفية لضمان وضعية قيادة مريحة و رؤية جيدة.

ارشادات اتبعها قبل القيادة

ركز على الطريق وتجنب التشتت مثل استخدام الهاتف أو تناول الطعام.

اتبع إشارات المرور، واحترم حدود السرعة، وتوقف عند لافتات التوقف.

حافظ على مسافة كافية من السيارة أمامك لتجنب الاصطدام في حال توقفها فجأة.

استخدم إشارات الانعطاف عند تغيير الاتجاه أو التوقف.

توقع تصرفات السائقين الآخرين، خاصة في الظروف الصعبة مثل الطقس السيئ.

قلل من سرعتك في المناطق المزدحمة أو بالقرب من المدارس أو عند عبور المشاة.

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات خطيرة للغاية وغير قانونية.

إذا كنت تقود لمسافات طويلة، خذ فترات راحة كل ساعتين تقريبًا لتمديد ساقيك وتجنب التعب.



