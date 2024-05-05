صحة الشرقية تتابع أعمالها بأماكن التجمعات تزامناً مع إحتفالات أعياد الربيع

تنتشر الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، لمتابعة عملها المكثف داخل الكنائس، والعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للأخوة الأقباط من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، وذلك في إطار التأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.



وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بأنه تم التنسيق مع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها لتجهيز العيادات المتنقلة للتأمين الطبي للكنائس وأماكن التجمعات، وتعزيزها بأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وصيادلة، وتمريض، كما تم الإمداد بأدوية ومستلزمات طبية للإسعافات الأولية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة وبالاشتراك مع مكتب تموين الصالحية، بشن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على ثلاجات اللحوم والاسماك ومصانع الرنجة، حيث تم المرور على مصنعين أسماك مجمدة ورنجة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 1508جنح القسم ضد مصنع اسماك و رنجة، والمحضر رقم 1509 جنح القسم ضد مصنع أسماك.

وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 3 طن و500 كيلو اسماك مجهولة المصدر.

وتشهد أسواق وحلقات السمك والمحال التجارية في مدن وقرى محافظة الشرقية، حالة من الركود الواضح، خلال الأيام الحالية، وذلك استجابة لحملة المقاطعة التي انطلقت من المحافظات الساحلية بدءً من بورسعيد وامتدادً بالإسكندرية، في ظل قيام عدد من التُاجر بعمل عروض تسويقية أو تخفيضات بنسب تتراوح ما بين الـ 10 إلى 20٪ كنوع من جذب زبائنهم والحفاظ عليهم.