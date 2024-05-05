بـ 1000 جنيه.. تفاصيل الحساب الجاري الإسلامي في البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري العديد من الخدمات المواطنين من بين هذه المعاملات هي المعاملات الإسلامية ومن بينها الحسابات الجارية الاسلامية.

وتتميز الحسابات الجارية الاسلامية التي يقدمها البنك الزراعي من بسهولة السحب والإيداع من والى الرصيد في أي وقت ومن كافة فروع البنك المختلفة، وفي السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن الحسابات الجارية الاسلامية من البنك الزراعي:

خصائص الحسابات الجارية الاسلامية من البنك الزراعي:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر إمكانية السحب من أي فرع من فروع البنك إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري/ التوفير) يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصماً من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري . يمكن فتح حساب جارى للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصي إمكانية ترك تعليمات مستديمة على الحساب مثل : تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد). إصدار كشف حساب بصفة دورية بناء على رغبة العميل . يتم فتح الحساب لجميع عملاء الاستثمارات الإسلامية لتسهيل سداد الأقساط المستحقة يصرف عائد كل ثلاثة شهور تحت الحساب للأرصدة التي تزيد عن خمسمائة ألف جنيه بعائد وفقاًً لما يقرره البنك و هيئة الرقابة الشرعية .

شروط فتح الحسابات الجارية الاسلامية من البنك الزراعي:

يتم فتح الحساب للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين و القاصرين ( بالولاية أو الوصاية ) .

يتم السحب من هذا الحساب نقداً أو بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك .

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للأفراد 1000 جنيه

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري مزارع 500 جنيه

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري شخصيات الإعتبارية 1000 جنيه

المستندات المطلوبة لفتح الحسابات الجارية الاسلامية من البنك الزراعي:

العملاء الجدد:

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية (بعد الإطلاع على الأصل) .

شهادة ميلاد مميكنة للقاصرين (وقرار الوصاية إن وجد) .

بالنسبة للشخصيات الإعتبارية تختلف حسب نوعها .

إستيفاء طلب فتح الحساب الجاري

إستيفاء نموذج أعرف عميلك

العملاء الحاليين:

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.