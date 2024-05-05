رئيس هيئة الكتاب الأسبق يعلق على حديث يوسف زيدان وفراس سواح عن طه حسين.. فيديو

علق الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، على حديث الروائي يوسف زيدان والمفكر فراس سواح؛ عن عميد الأدب العربي «طه حسين»، قائلاً: «لم تكن نكتة».

وأوضح أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «اسم منتدى تكوين الفكر العربي هو اسم صعب أوي بالنسبة لي.

وأشار مجاهد، «يوسف زيدان وفراس سواح؛ ليسوا أصحاب منهج في منظور جديد، ومعظم إنجازاتهم تدخل في دائرة تحقيق التراث»، معقبًا: «اللي حصل ده مش مجرد نكتة، لأنه لو كده كان هيبقى واضح والكل هيضحك عليها».

وأردف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق: «من كانوا يقودون تكوين الفكر العربي قديمًا؛ هم طه حسين وأحمد لطفي السيد، والأوضاع مختلفة تمامًا عن من يقوموا بمناقشة الفكر العربي حاليًا».

وأضاف أحمد مجاهد، أن الروائي يوسف زيدان وفراس سواح كلاهما له إنجازاته في مجالاته المحترمة، وليس لهم أي درجة في الثقافة العربية توازي إنجازات المفكر طه حسين.

واختتم: «دور طه حسين مختلف تمامًا عن الجميع، وما شاهدته في الفيديو أثناء حديث يوسف زيدان وفراس سواح عنه؛ لم يكن مزحة».



