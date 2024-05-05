ننشر صور الجنود القتلى في هجوم حماس على موقع كرم أبو سالم

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، صور للجنود القتلى الثلاثة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: قتل ثلاثة جنود عندما سقطت الصواريخ على كيرم شالوم: الرقيب روفين مارك مردخاي أسولين، 19 عامًا من رعنانا والرقيب عيدو تيستا، 19 عامًا من القدس - وكلاهما مقاتلان في كتيبة شاكيد جفعاتي، والرقيب 21 عاما من كفار جلعادي، مقاتل في الكتيبة 931 في لواء ناحال.

وكانت هاجمت حركة حماس، موقع "كرم أبو سالم العسكري" كيرم شالوم على حدود غزة، من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية " حماس "، وأسقطت عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بين قتلى وجرحى.

إسرائيل تستهدف مجمع الأونروا

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام، هاجما مركز قيادة وتحكم لحماس موجود داخل مجمع للاونروا.

زعم أفيخاي في بيان نشره عبر حسابه: أنه تم توجيه من داخل مجمع الأونروا الذي تمت مداهمته عدة عمليات إرهابية استهدفت قوات جيش الدفاع في ممر وسط القطاع ونحو مساعدات إنسانية.

وأشار البيان: إلى أنه بقيادة فرقة غزة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام، تمت مهاجمة مركز قيادة وتحكم رئيسي تابع لحماس والذي تم وضعه داخل مجمع للأونروا في وسط قطاع غزة، حيث تم التخطيط للهجوم وتنفيذه بعناية ومن خلال استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين قدر الإمكان.

وأضاف: وقد شكل مقر القيادة الذي تمت مهاجمته بنية تحتية إرهابية رئيسية، تم التخطيط لارتكاب عدة عمليات إرهابية انطلاقًا منه خلال الأسابيع الأخيرة بما في ذلك استهداف قوات جيش الدفاع في ممر وسط القطاع.

وبتوجيه من مقر القيادة هذا تم نقل الوسائل القتالية إلى المخربين وكذلك الإمدادات إلى العناصر في أنفاق تحت أرضية.

كما زعم متحدث جيش الاحتلال، أن منظمة حماس تستغل بشكل ممنهج المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لارتكاب عمليات ضد دولة إسرائيل.