إفراز مادة غير عادية علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

ينصح الأطباء بعدم تجاهل أي إفرازات غير عادية لأنها قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، وتشير الأمعاء إلى الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون والمستقيم.

عندما يحدث سرطان القولون والمستقيم، فإنه يمكن أن يسبب أعراض مشابهة للعديد من أنواع السرطان الأخرى، مثل التعب والضعف وفقدان الوزن ولكن نظرًا لأنه يضعف أيضًا وظيفة عضو هضمي معين، فقد يسبب أعراضًا أكثر تحديدًا، وفقًا لتقارير Express Health.

وعلى وجه الخصوص، فإن إحدى علامات سرطان الأمعاء المسجلة لدى المرضى هي خروج “مادة غير عادية” من فتحة الشرج، وهي إفراز المخاط. قد يكون هذا المخاط مرئيًا على الملابس الداخلية أو البراز وتشمل العلامات الأخرى المحتملة لسرطان الأمعاء وجود دم في البراز أو نزيف المستقيم، بالإضافة إلى الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ تمامًا وتشنجات البطن.

وفي تعليقها لـ MedicForum، أشارت طبيبة الأورام يوليا كيم إلى أن الإفرازات المستقيمية لا تشير دائمًا إلى السرطان، ولكن كقاعدة عامة، إذا لم تكن تعني شيئًا خطيرًا، فلن تظهر أي أعراض سلبية إضافية.

وعندما يعاني الشخص، بالإضافة إلى ذلك، من الحمى أو الغثيان أو القيء أو الإسهال أو الدم في البراز أو آلام في البطن، فيجب أن يكون ذلك مدعاة للقلق ويجب طلب الرعاية الطبية.

وفقًا لطبيبة الأورام، يجب عليك تحديد موعد لإجراء فحص طبي حتى لو استمرت أعراض الجهاز الهضمي غير المواتية لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

ماذا قد يحدث؟

آلام متقطعة، وأحيانًا شديدة في البطن، تحدث أثناء تناول الطعام.

فقدان الوزن غير المقصود – أحيانًا مع عدم الراحة في البطن.

الانتفاخ المستمر، بما في ذلك التشنج أو الألم.

ما هو سرطان القولون

سرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون. والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطولها. أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي. ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.

يصيب سرطان القولون في الأغلب البالغين الأكبر سنًا، لكن من الممكن أن تحدث الإصابة به في أي سن. ويبدأ عادةً في صورة تكتلات صغيرة من الخلايا تسمى السلائل تتكون داخل القولون. ولا تكون السلائل سرطانية عامة، لكن يمكن أن يتحول بعضها إلى أورام سرطانية في القولون مع مرور الوقت.

لا تسبب السلائل في الغالب ظهور أعراض. ولهذا السبب، يوصي الأطباء بالخضوع لفحوص منتظمة للبحث عن السلائل في القولون، إذ يساعد العثور على السلائل واستئصالها الوقاية من سرطان القولون.