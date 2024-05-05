طبيب يكشف أعراض تسبب مشاكل في الغدة الدرقية

أدرج المعالج أليكسي خوخريف عددًا من الأعراض التي تشير إلى وجود مشاكل في عمل الغدة الدرقية، بما في ذلك تقلبات الوزن والانهيارات النفسية والعاطفية.

ترتبط الحالات المرضية للغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية) ارتباطًا وثيقًا بالاضطرابات في إنتاج هرموناتها إفرازها المفرط، أو على العكس من ذلك.

أعراض مشاكل الغدة الرقية

قصور الغدة الدرقية

زيادة الوزن غير المنضبط

تورم

الخمول، ونقص الطاقة

البرودة وتجمد الأطراف

فرط نشاط الغدة الدرقية

فقدان الوزن اللاإرادي

هجمات التعرق

مشاكل الجلد، وزيادة الجفاف

العصبية، وسوء السيطرة على العواطف، والدموع

راحة القلب

وأكد خوخريف أنه إذا لاحظت مثل هذه العلامات في نفسك، فأنت بحاجة إلى التحقق (من خلال فحص الدم) محتوى هرمونات الغدة الدرقية إذا تم تحديد مشكلة زيادة أو نقصها، فمن الضروري اتباع دورة علاجية - يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية غير المعالج إلى مضاعفات خطيرة، على سبيل المثال، التأثير على القلب.

قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي ويُطلق على هذه الحالة أيضًا نقص نشاط الغدة الدرقية، قد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة، إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه إلى مشكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.

تُستخدم تحاليل الدم لتشخيص قصور الدرقية وعادةً ما يتميز العلاج بالهرمون الدرقي بالبساطة والأمان والفاعلية فور تحديدك أنت وطبيبك الجرعة المناسبة لك.

الغدة الدرقية غدة صغيرة على شكل فراشة تقع أسفل العنق، تحت تفاحة آدم مباشرةً. وتنتج الغدة الدرقية اثنين من الهرمونات الرئيسية: الثيروكسين (T-4) وثلاثي يودوثيرونين (T-3). وتؤثر هذه الهرمونات في كل خلية من خلايا الجسم. فهي تنظّم معدل استخدام الجسم للدهون والكربوهيدرات، وتساعد على التحكم في درجة حرارة الجسم، وتؤثر في سرعة القلب، وتساعد كذلك على التحكم في كمية البروتين التي ينتجها الجسم.

يحدث قصور الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات ومن الحالات المَرَضية أو المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى قصور الدرقية مثل (مرض في المناعة الذاتية- جراحة الغدة الدرقية- المعالجة الإشعاعية- التهاب الغدة الدرقية).