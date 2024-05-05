مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل حالتين من حالات إنفجار أسطوانة بوتاجاز بسوهاج

اكد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف تشغيل قسم الحروق بمستشفى الاورام والحروق لتخفيف أعباء انتقال المرضي المصابين بالحروق إلى محافظات أخري للعلاج واستقبال حالات الحروق من المحافظات المجاورة فقد استقبل القسم حالتين من حالات الحروق اثر انفجار اسطوانة بتوجاز بمحافظة سوهاج

وقد قامت المستشفي بإجراء الاسعافات الاولية وحجز الحالتين وفحصهما فحصا جيدا وهم م.ا ، س.ا ويتراوح نسبة الحروق مابين ٥٠% الي ٨٠% وحالة منهم علي جهاز تنفس صناعي .

والجدير بالذكر ان قسم الحروق يضم ٨ اسرة رعاية مركزة، ١١ سريرا بالقسم الداخلي لعلاج مرضي الحروق تحت إشراف طبي متكامل من أطباء جراحة التجميل والحروق

ياتى ذلك في ظل سعي إدارات مستشفيات جامعة بني سويف السابقين والحاليين برئاسة الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي و الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف و نقيب الأطباء

وتحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف لتطوير اقسام المستشفي وتقديم رعاية طبية مناسبة لمحافظة بنى سويف

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