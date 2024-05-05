الجالية المصرية تحتفل مع الكنيسة القبطية بالكويت بعيد القيامة المجيد

أقامت كنيسة مارمرقس الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت قداس عيد القيامة المجيد بحضور نائبة السفير المصري لدى الكويت المستشارة نورا عبد الهادي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الكويت، وقيادات الكنيسة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامه ورموز وأبناء الجالية المصرية في الكويت .

ونيابة عن السفير أسامة شلتوت، نقلت المستشارة نورا عبد الهادي، تهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى أقباط مصر في الخارج ـ وجاء فيها: “الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج ، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله تعالى أن يعيده بالخير والبركات والسعادة.



المستشارة نورا عبد الهادي: لا يمكننا ان نغفل ما تجسده دولة الكويت من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية

قالت المستشارة نورا عبد الهادي “اسمحوا لي ان أغتنم الفرصة لأتوجه من خلالكم بإسمى ونيابة عن كافة أعضاء السفارة المصرية في الكويت بخالص التهنئة القلبية إلى أبناء مصر من الأقباط الكاثوليك بدولة الكويت بهذه المناسبة وإتاحة الفرصة لنشارككم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعين الله أن يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة والإنسانية جمعاء بالخير والامن والسلام، نجتمع اليوم ونستذكر تعاليم السيد المسيح الداعية إلى إعلاء قيم التسامح والمحبة، ولا يمكننا ان نغفل ما تجسده دولة الكويت من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية، فضلاً عن معاني الأخوة التي يتمتع بها أبناء الوطن في بلدهم الثاني الكويت”.

“إخواني وأخواتي، يأتي احتفالنا اليوم بعد أيام قلائل من زيارة الدولة التي قام بها حضرة السمو الأمير مشعل الأحمد إلى بلده الثاني مصر والتي كانت محل تقدير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين عبر عقود طويلة من الزمن، وحرص القيادتين على الارتقاء بها والتعاون في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويحقق آمال شعبينا الكريمين”.



أهل مصر الأعزاء، أنتم سواعد الوطن خارجه، وخير من يمثل قيمه وتقاليده ورفعة شأنه، وأحد ركائز مسيرة التنمية المصرية التي لم تكن لتحقق نجاحاً دون أبناء مصر الأوفياء في الخارج، فقد حان الوقت لنضاعف الجهد لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة وأن نصبح أشد التزاماً بروح العمل المخلص حتى ندعم مصرنا الغالية وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة تحت قيادة السيد الرئيس، استكمالا لمسيرة التنمية بخطي واثقة وافاق واعدة نحو مستقبل زاهر. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بكل خير وصحة وسعادة.

القمص بيجول: نتمنى للكويت الرخاء والتقدم ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب الخير والازدهار

وفي كلمته خلال قداس عيد القيامة المجيد تقدم القمص بيجول الأنبا بيشوي بالشكر إلى صاحب السمو وهنأ بالزيارة الموفقة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنى للبشرية السلام والرخاء ، ورحب القمص بيجول الأنبا بيشوي بالضيوف المهنئين وعبر عن تمنياته بالرخاء والتقدم لدولة الكويت وقادتها وحكومتها الرشيدة وشعبها الطيب بالخير والازدهار.

وتقدم راعي كاتدرائية مارمرقس بدولة الكويت بشكر جزيل وامتنان بالغ إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لرعايته السامية لقيم التسامح والتآخي التي تميز المجتمع الكويتي المتحاب.

وعبر عن وافر الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره الطيبة وكلمته المهنئة للمسيحيين بالخارج.

وأشاد باللقاء التاريخي الذي جمع قادة البلدين العظام، الشيخ مشعل الأحمد وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن المراسم الرائعة لاستقبال صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد في بلده الثاني مصر ومنح سموه “قلادة النيل” التي تعد أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأناً وقدراً إنما تعكس مكانة سموه والكويت في قلوب كل المصريين، وتبين عمق المحبة التي يحتفظ بها الرئيس المحبوب عبدالفتاح السيسي لصاحب السمو ولدولة الكويت.

وذكر أن هذا وضح أيضاً بشكل جلي في البيان الختامي، حيث جاء مضمونه مجسداً لمتانة تلك العلاقة، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية كما بين مدى الانسجام في المواقف والرؤية للقائدين الكبيرين تجاه العديد من القضايا الوطنية والعربية والدولية.

وثمن هذا البيان الرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت فضلاً عن الالتزام بحماية وتطوير المصالح المشتركة.

وأضاف: “نؤكد على ما ذكرناه في التصريح الصحفي قبل أيام بأن الكويت تستحق وصف المجتمعات لها بأنها “أرض طيبة”، وشكر المجتمع الكويتي بكل مكوناته وفئاته والبعثات الدبلوماسية والجاليات المقيمة فيه “لما نلمسه دوماً من مشاعر فياضة وتسامح وتآخي وهي مشاعر ندركها في هذا العيد كما في كل كل المناسبات الدينية والاجتماعية

لم يفت القمص بيجول الأنبا بيشوي في كلمة “العيد” أن يجدد التحية لقيادات وأجهزة ورجالات الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وعبر عن امتنانه لجهد الجميع في تأمين الاحتفالات، كما أشار – شاكراً – إلى زيارة مدير عام مديرية أمن حولي ومساعده للكنيسة قبل أيام مع عدد من قيادات أمن ومرور محافظة حولي ومتابعة النقطة الأمنية مقابل الكنيسة وللأوضاع الأمنية خلال فترات الأعياد، وكذلك وجه الشكر إلى الأجهزة الإعلامية التي تتفضل بتغطية هذه المناسبات.

وختم راعي كاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بدولة الكويت كلمته فقال: باسم قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وكل بلاد المهجر، ونيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، وأخوتي كهنة الكاتدرائية المرقسية في دولة الكويت أهنئكم يا أخوتي بعيد القيامة المجيد، وأحمل لكم أمنياتهم وصلواتهم بأن يعم السلام والتنمية والرخاء في كل ربوع البشرية.