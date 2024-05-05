القبض على هارب من 12 حكمًا قضائيًا في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكما بالحبس فى قضايا "تبديد- ضرب"، وذلك حال اختبائه بمحافظة الإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الأجهزة الأمنية تكشف الزوجة القاتلة.. طعنت زوجها بالرأس لتقضي على حياته بالإسكندرية





انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من النيابة العامة بالإسكندرية الى مكان واقعة مقتل عامل خردة على يد زوجته طعنا بسكين داخل شقتهما الكائنة بمنطقة العامرية اول بغرب المحافظة، لمعاينة الحادث وسؤال شهود العيان.

كشفت التحريات أن المتهمة قامت بالتعدى على زوجها بالسكين إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض الزوجة إقامة والد الزوج معهما في المنزل.

ووفقا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، تبين أنه يوم الواقعة وبعد عودة الزوج من العمل نشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب اعتراض الزوجة على وجود حماها معهما في الشقة، وهددت زوجها قائلة له “أبوك ميقعدش معايا في الشقة أو تخرج أنت كمان من الشقة”.

وتحولت المشادة بينهما لشجار، سارعت على إثره الزوجة لإحضار سكين من المطبخ وسددت لزوجها طعنتين في الرأس ما أسفر عن سقوطه على الأرض، وفاته على الفور.

كشفت التحريات ان المتهمة قامت تغيير ملابسها الملطخة بالدماء وحملت طفلها الرضيع في محاولة للهرب من الشقة محل الحادث إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك بها وأبلغوا الشرطة.

كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة لعامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورد بلاغ من الأهالي يفيد مقتل عامل خردة على يد زوجته في شقة بعقار بمنطقة المستعمرة بدائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث العامرية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة الزوج، عامل خردة، مسجاة بأرضية الشقة محل البلاغ، غارقًا في الدماء، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بطعنتين بآلة حادة في الرأس. امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

التحقيق مع مدرب جيم في واقعة مقتل سيدة على يد العمرانية

تواصل جهات التحقيق ، التحقيقات في القضية التي حملت رقم 2495 لسنة 2024 بواقعة مقتل سيدة على يد طليق ابنتها محمد.س والمعرف إعلاميا بمدرب جيم العمرانية، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لرفضها عودته لطليقته التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعدما صورت العلاقة الزوجية بينهما وأرسلتها لشخص آخر كانت علي علاقة به، لينهي الأخير حياتها داخل شقتها ويتركها غارقة بدمائها ويلوذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن مدرب الجيم المتهم بقتل حماته بالعمرانية كان تزوج من ابنة المجنى عليها وتدعى شيماء شحاته وحدث بينهما خلافات أسرية لشكوكه في سلوكها وأنها على علاقه عاطفيه بأحد الأشخاص فحدث بينهما خلافات الا أنه بتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليها لمحاوله حل تلك الخلافات الأسرية وارجاع طليقته.