درجات الحرارة المتوقعة على عدد من عواصم العالم

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس في العديد من بلدان العالم، خاصة في ظل التغيرات الجوية التي تشهدها معظم العواصم في الدول العربية والغربية، وتقدم "الوفد" في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 25

المدينة المنورة 37 23

الرياض 38 24

المنامة 34 27

أبوظبي 38 28

الدوحة 35 28

الكويت 37 25

دمشق 22 10

بيروت 20 17

عمان 18 11

القدس 18 12

غزة 23 18

بغداد 31 17

مسقط 34 29

صنعاء 28 13

الخرطوم 42 28

طرابلس 28 20

تونس 31 17

الجزائر 22 14

الرباط 23 11

نواكشوط 32 20

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 2

إسطنبول 20 9

إسلام آباد 35 20

نيودلهي 41 28

جاكرتا 32 25

بكين 25 13

كوالالمبور 34 25

طوكيو 25 19

أثينا 23 12

روما 23 10

باريس 18 9

مدريد 20 9

برلين 20 10

لندن 16 10

مونتريال 21 9

موسكو 10 2

نيويورك 24 16

واشنطن 26 17

أديس أبابا 23 15