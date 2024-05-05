انطلاق المؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة حول  الاقتصاد الأخضر الأربعاء

تنطلق فاعليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعد غد الأربعاء، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

ويستمر المؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس بقاعة المؤتمرات بالكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

يفتتح المؤتمر في الساعة الـ ١٠ صباحًا يوم الأربعاء، بكلمة الدكتور وسام نصر، أمين عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم الدكتورة ثريا البدوي، رئيس المؤتمر وعميدة الكلية، الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أندريا ميدرادو نائب رئيس IAMCR البحثية الدولية، ومحاضر أول بكلية وستمنستر للإعلام والاتصالات، والدكتور سامي طايع، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس تحالف التربية الإعلامية والمعلوماتية التابع لليونسكو.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلي أجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء، منهم د. سماح صالح، رئيس إدارة التنمية المستدامة ورئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة البيئة، ود. نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وم. محمد غانم ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، فضلًا عن م. خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على اهمية القضية التي يناقشها المؤتمر، والتي تتعلق بدور وسائل الإعلام في توعوية الجمهور بقضية المناخ والتغيرات البيئية وتأثيراتها المختلفة في التنمية المستدامة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات ضخمة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية.

وتحدثت الدكتورة ثريا البدوي رئيس المؤتمر عن أهمية التوعية بالجهود العربية والدولية المعنية بقضايا البيئة والمناخ، وتوظيف تقنيات الإعلام والاتصال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومسؤوليات وتحديات القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي، والتناول الإعلامي لقضايا البيئة والمناخ وتأثيراته على الجمهور، وهو ما يتعرض له المؤتمر عبر جلساته البحثية المتنوعة وحلقاته النقاشية الثرية.

جلسات المؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة

وأشارت الدكتورة وسام نصر إلى أن المؤتمر الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة يضم ٨ جلسات بحثية تتناول ٣٥ بحثًا، و٥ حلقات نقاشية ، يشارك بها نخبة من الأكاديميين والخبراء لمناقشة التغطية الإعلامية لقضايا البيئة والمناخ واتجاهات الجمهور نحوها، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مجال التنمية البيئية، ودور الإعلام في التوعية بقضايا التنمية المستدامة، ورؤى استراتيجية لتطوير الإعلام الرقمي، فضلًا عن الإعلام البيئي الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الحلقات النقاشية يتحدث بها مجموعة من الخبراء والأكاديميين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش، وجنوب أفريقيا، والفلبين، وسلوفينيا، والجزائر، كما يضم عدة حلقات باللغة العربية يتحدث بهما خبراء وأساتذة وعمداء كليات الإعلام بمصر.

وتدور الحلقات النقاشية العربية حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر، وتتناول الحلقات النقاشية الأجنبية الرؤى والمبادرات الإعلامية لإنقاذ الكوكب، والاتصالات المتعلقة بتغير المناخ والتثقيف الإعلامي والتحديات.



ويشارك بفاعليات المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة حاصلة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية ،لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا. كما أن الكلية حاصلة على شهادة الايزو في جودة العمل الاداري عدة مرات.





